Wann fährt endlich ein Bus von Dießen nach Herrsching?

Plus Viele Fragen gilt es noch zu klären, bevor eine Bus-Verbindung zwischen Dießen und Herrsching zustande kommen kann. Wo es noch hakt und wann ein Probebetrieb starten soll.

„Sachstandsbericht Busverbindung Dießen Herrsching“ hieß es vielversprechend auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Dießener Marktgemeinderats. Wie bereits mehrfach berichtet, gibt es seit geraumer Zeit Überlegungen zwischen den beiden Gemeinden am Ammerseewest- und Ostufer eine Busverbindung einzurichten. Mit an Bord genommen werden sollen für dieses Projekt auch die Landkreise Starnberg, Weilheim-Schongau und Landsberg.