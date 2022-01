Ammersee

Wann macht das Augustinumbad in Dießen wieder auf?

Das Augustinum-Bad in Dießen ist seit fast zwei Jahren für die Öffentlichkeit geschlossen. Der Betreiber, die Augustinum-Gruppe, begründet die aktuelle Schließung mit fehlendem Personal.

Plus Das Dießener Hallenbad ist für die Öffentlichkeit geschlossen, obwohl Gemeinde und Landkreis den Großteil des Defizits ausgleichen. Es gibt Unmut in der Bevölkerung.

Von Oliver Wolff

Klaus Henrici aus Dießen geht leidenschaftlich gerne schwimmen, am liebsten im Ammersee. „Ich finde, das ist ein optimaler Morgensport“, sagt er. Doch weil die niedrigen Temperaturen buchstäblich abschrecken, würde Henrici gerne in den Wintermonaten ins Hallenbad im Augustinum-Wohnstift ausweichen – so wie viele Bürgerinnen und Bürger aus Dießen und der Ammerseeregion. Das Augustinumbad ist seit März 2020 allerdings für die Öffentlichkeit geschlossen. Erst kam der Lockdown, danach der Umbau, der aber fertiggestellt ist. Das Bad dürfte längst öffnen, tut das aber nicht. „Es ist ein Stück Lebensqualität verloren gegangen“, beklagt sich Henrici.

