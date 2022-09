Ammersee

vor 19 Min.

Wann werden die maroden Straßen in Schondorf saniert?

Auch die Greifenberger Straße gilt in Schondorf als sanierungsbedürftiger Straßenzug.

Plus Das Straßennetz in Schondorf ist an vielen Stellen reparaturbedürftig. Die CSU macht jetzt Druck. Doch die Grenzen des Machbaren könnten schnell erreicht sein.

Von Gerald Modlinger

Auch in Schondorf ist das Straßennetz teilweise in einem schlechten Zustand. Dieses Thema hat nun die CSU-Fraktion im Gemeinderat aufgegriffen. In der jüngsten Sitzung lag ein Antrag vor mit dem Ziel, die Sanierung von Straßen auf den Weg zu bringen.

