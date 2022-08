Wartaweil: Ein Vorbild für Barrierefreiheit feiert Doppeljubiläum

Plus Es gibt doppelten Grund zum Feiern in Wartaweil: 60 Jahre Landesverband Bayern für körper- und mehrfach behinderte Menschen (LVKM) sowie 25 Jahre barrierefreies Schullandheim.

Über 70 Festgäste waren in das Seminargebäude nach Wartaweil gekommen, darunter Vertreter aus Politik, dem Landes- und Bundesverband für körper- und mehrfach behinderte Menschen (LKVM), sowie Förderer und Sponsoren des Schullandheims Wartaweil.