Wartaweil: Kinder stellen Ministerpräsident Markus Söder Fragen

Plus Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) besucht das Naturschutzzentrum des Bund Naturschutz in Wartaweil. Er informiert sich über ein Zukunftsprojekt und beantwortet Fragen von Kindern und Jugendlichen.

Bei einem Besuch des Naturschutzzentrums des Bund Naturschutz (BN), das am östlichen Ammerseeufer im Ortsteil Wartaweil der Gemeinde Herrsching liegt, informierte sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch über nachhaltige und energiesparende Bauweise.