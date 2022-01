Ammersee

Warum die Dießener Tiefgarage so schnell wieder geöffnet ist

Die Dießener Tiefgarage in der Mühlstraße ist schon wieder auf. Der Einbau von Stützen war an einem Tag erledigt.

Plus Eigentlich sollte die Tiefgarage in der Mühlstraße in Dießen zwei Wochen gesperrt sein, nun ist sie wieder offen. Die installierten Stützen sorgen bei Anwohnern für Lacher.

Von Oliver Wolff

Im Eiltempo wurden in der Tiefgarage in der Dießener Mühlstraße Stützen errichtet, schon nach einem Tag war die Garage wieder befahrbar. Zuvor hatte die Gemeinde eine zweiwöchige Sperrung angekündigt. Mit den neuen Stützen soll die Statik des unterirdischen Parkhauses gesichert werden. Deren Bauweise sorgt für einige Verwunderung.

