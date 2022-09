Ammersee

vor 13 Min.

Warum die Parkscheinautomaten in Stegen für Verdruss sorgen

Friederike Irber-Maier ärgert sich, dass an den Parkscheinautomaten in Stegen nur Münzen eingeworfen und keine Scheine hineingesteckt werden können.

Plus Seit der jüngsten Parkgebührenerhöhung in Stegen haben Autofahrer öfter ein Zahlungsproblem. Wie es einer Frau aus Prittriching dabei ergangen ist.

Von Gerald Modlinger

Wer einen Ausflug mit dem Auto unternimmt, muss an immer mehr Orten damit rechnen, Parkgebühren zahlen zu müssen - auch am Ammersee. Und manchmal reicht dafür auch das Kleingeld im Portemonnaie nicht aus. So ist es vor Kurzem Friederike Irber-Maier aus Prittriching ergangen, die ihren Wagen auf dem Parkplatz in Stegen abgestellt hatte. Die dortigen Parkscheinautomaten sind nämlich bei Bargeld nur beschränkt aufnahmefähig.

