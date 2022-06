Was die Mitglieder des Dießener Jugendbeirats motiviert

Plus Antrittsbesuch im Dießener Gemeinderat: Der seit Ende 2021 tätige Jugendbeirat stellt sich vor.

Seit November 2021 hat der Markt Dießen wieder einen Jugendbeirat. Die Mitglieder des Gremiums nahmen die Einladung der Gemeinde gerne an, und stellten sich im Rahmen der vergangenen Sitzung dem Marktgemeinderat persönlich vor. Fazit: Der Jugendbeirat wünscht sich eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Auf der Wunschliste ebenfalls ganz oben stehen derzeit weitere Räumlichkeiten für die Jugend und eine Feuerstelle. Außerdem möchte der Jugendbeirat Veranstaltungen auf die Beine stellen und so ein Angebot für junge Leute schaffen.