Ammersee

vor 7 Min.

Was geschieht, wenn am Ammersee jemand vermisst ist

Viel zu tun hatten die Wasserwachten am verlängerten Wochenende am Ammersee. Vier Vermisstensuchen an zwei Tagen stellten eine ungewöhnliche Häufung dar.

Plus Am verlängerten Wochenende suchen am Ammersee die Wasserwachten, Polizei und Luftrettung viermal nach Schwimmern und einem Paddler. Jedes Mal geht die Suche glücklich aus. Doch wer trägt eigentlich die Kosten für solche Großeinsätze?

Von Gerald Modlinger

Sechs Rettungsboote, Hubschrauber, Drohne, Taucher, Feuerwehr: Das ganze Rettungsrepertoire war am verlängerten Wochenende am Ammersee im Einsatz, um nach drei vermissten Personen zu suchen und abzuklären, was es mit einem herrenlosen Schlauchboot auf sich hatte. In allen Fällen nahmen die Suchen ein glückliches Ende. Niemand war zu Schaden gekommen. Aber wer zahlt den Aufwand dafür und wäre dieser womöglich vermeidbar gewesen? Dazu haben wir beim Sprecher der Kreiswasserwacht Landsberg, Frederik Riedel, nachgefragt.

