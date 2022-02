Was in Greifenberg für Wirtschaft und Bürger geplant ist

Gewerbe trifft Kommunalpolitik: Bürgermeisterin Patricia Müller stellt die Gemeinde Greifenberg Unternehmern vor.

Gewerbe trifft Kommunalpolitik: Unter diesem Motto haben sich über den Bund der Selbstständigen kürzlich eine ganze Reihe von Gewerbetreibenden mit der Greifenberger Bürgermeisterin Patricia Müller ausgetauscht, wie die Organisation berichtet. Die Veranstaltung fand im Fitnessclub Hardy’s statt.

Zu Beginn informierte Patricia Müller die Besucherinnen und Besucher über ein paar Greifenberger Gewerbe-Kennzahlen. Greifenberg verfüge bei rund 2200 Einwohnern über rund 250 Gewerbeanmeldungen. Rund 300 bis 400 Personen seien im Ort beschäftigt. Zu berücksichtigen seien auch die vielen Freiberufler, die in Greifenberg leben und arbeiten. Der Ort verfüge über mehrere größere mittelständische Unternehmen. Aktuell seien aber wenige neue Gewerbeanmeldungen zu verzeichnen.

Auch im Dorf soll es gewerbliche Nutzungen geben

Müller bezeichnete es als große Herausforderung, mit dem Gemeinderat für das neue Gewerbegebiet Mitterfeld ein gutes und nachhaltiges Konzept zu erarbeiten. Dieses Gebiet mit rund 72.000 Quadratmetern befindet sich nördlich der A 96. In diesem Zusammenhang lägen ausreichend Anfragen vor, sowohl von heimischen als auch auswärtigen Unternehmen. Müller unterstrich, dass bei der Betrachtung der unterschiedlichsten Aufgaben immer deutlicher werde, dass vieles miteinander zusammenhänge und dass es nicht lohne, sich in Einzelaktivitäten zu verzetteln. Sie betonte die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat und die Bereitschaft aller Verantwortlichen, gerade bei dem großen Gewerbegebiet in die Zukunft weisende Akzente zu setzen.

Gewerbe trifft Kommunalpolitik Bürgermeisterin Patricia Müller stellte in einem Gespräch mit Vertretern des Bunds der Selbstständigen vor, wie die Gewerbe- und Wirtschaftspolitik in Greifenberg aussieht. Foto: Bund der Selbstst�ndigen

Zur innerdörflichen Entwicklung berichtete sie, dass im Augenblick noch nicht klar sei, was auf frei werdenden Flächen entstehen könne. Aktuell verlagere ein mittelständischer Betrieb seine Aktivitäten in das Gewerbegebiet. Die Bürgermeisterin wies aber auch darauf hin, dass Betriebe auch im Dorf selbst bleiben sollten. Eine Tempo-30-Zone im Ort sei beschlossen und würde das Leben im Dorf aufwerten. „Wohnraum schaffen im Dorf“ sei ein Thema, zumal es ein Anliegen ist, dass die Menschen, die in Greifenberg arbeiten, die Möglichkeit haben sollten, mit ihren Familien im Dorf zu wohnen. Dazu gehöre auch, dass beispielsweise für eine Kindergärtnerin die Miete bezahlbar sein müsste.

Eine Gastronomie wäre für Greifenberg wichtig

Augenblicklich ginge es auch darum, neben dem Sportheim einen (gastronomischen) Treffpunkt für die Bevölkerung zu schaffen, da der Gasthof im Dorfzentrum geschlossen bleibe.

Besprochen wurde auch das Warmbad Greifenberg. Müller informierte, dass die Bauarbeiten weit fortgeschritten seien und der Landkreis vorhabe, das angedachte Hotel eventuell selbst zu bauen. Die angespannte Parkplatzsituation rund um die Baustelle und den Fitnessclub sei ungünstig und man hoffe, dass sich hier bald eine positive Veränderung ergibt.

Gewerbetreibende sollen auch die Gemeinderatssitzungen besuchen

Die Bürgermeisterin forderte die Gewerbetreibenden auf, noch mehr Anteil an der Greifenberger Kommunalpolitik zu nehmen und mit dem Besuch der Gemeinderatssitzungen ihre Anerkennung für die Arbeit des Gremiums zum Ausdruck zu bringen. Greifenberg verfügt laut Müller über hervorragende Ausgangspositionen und die Bevölkerung bringe der Entwicklung im Dorf Interesse entgegen.

So konnten beim Ideen-Wettbewerb fürs Bürgerbudget 28 Vorschläge verzeichnet werden. Auch die neue Buslinie zur S-Bahn in Türkenfeld sei super, sagte die Bürgermeisterin. (ak)