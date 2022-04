Was jetzt auf das Pflegeheim am Malerweg in Riederau folgt

Nach dem Nein aus dem Dießener Rathaus bessert der Bauherr nach: Es geht auch etwas kleiner in Riederau.

Grünes Licht hat es in der jüngsten Sitzung des Dießener Bau- und Umweltausschusses für eine Bauvoranfrage zur Errichtung von drei Doppelhäusern am Malerweg 19. Um Platz für die neue Bebauung zu schaffen, sollen das dort situierte ehemalige Pflegeheim und der dazugehörige Erweiterungsbau abgebrochen werden.

Zuletzt war das Vorhaben, wie berichtet, in der Bau- und Umweltausschusssitzung im Dezember behandelt worden. Das gemeindliche Einvernehmen wurde damals nicht erklärt, woraufhin das Landratsamt die Unterlagen erneut der Marktgemeinde vorlegte. Der Markt Dießen, so die Stellungnahme des Landratsamtes, hätte die Ablehnung des Einvernehmens damit begründet, dass sich das Vorhaben hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung nicht einfügen würde. Die Planung, so die Behörde, sei daraufhin so abgeändert worden, dass sämtliche zwölf Stellplätze in einer Tiefgarage untergebracht werden. Gleichzeitig sei die Wandhöhe von 7,20 auf 6,25 Meter und die Firsthöhe von 10,30 auf 9,19 Meter reduziert worden. Diese Werte entsprächen denen in der Umgebungsbebauung.

Die Mehrheit im Bauausschuss ist mit der neuen Planung für den Malerweg zufrieden

Dieser Einschätzung konnte sich nun auch der Bau- und Umweltausschuss mit 6:2 Stimmen anschließen. Wie Bauamtsleiterin Johanna Schäffert zusammenfasste, habe der Ausschuss bei der ursprünglichen Planung Bedenken gehabt, dass durch die zwischen den Häusern angeordneten Garagen eine Riegelwirkung entstehe und zu viel Fläche versiegelt werde.

Anstelle des Altbestandes sollen nun also drei gleich große Doppelhäuser mit jeweils 136 Quadratmetern Grundfläche entstehen. Zwei davon im nördlichen, eines im südlichen Grundstücksbereich. Statt der ursprünglich oberirdisch geplanten sechs Garagen und weiterer Stellplätze ist nun eine Tiefgarage mit Zufahrt von der Auenstraße her vorgesehen.

Von der Tiefgaragenzufahrt sind nicht alle überzeugt

Ob der Standort für die Tiefgaragenzufahrt gut gewählt sei, bezweifelte Johann Vetterl (Freie Wähler). Die Zufahrt befinde sich in einer Hanglage und auf dem benachbarten Grundstück stehe bereits eine Stützmauer, gab Vetterl zu bedenken. Möglicherweise könne die Zufahrt etwas weiter nach Osten gerückt werden, erklärte dazu die Bauamtsleiterin. Grundsätzlich sei der Bauwerber der Gemeinde mit den Änderungen in seiner Planung entgegengekommen, betonte Hannelore Baur (SPD). (una)

Lesen Sie dazu auch