Was "Mehr Demokratie" zum Bürgerentscheid in Dießen sagt

40 Prozent der Dießener haben beim Parkplatz-Bürgerentscheid ihre Kreuze gemacht. Jetzt macht der Verein „Mehr Demokratie“ einen Vorschlag, wie die Abstimmungsbeteiligung noch erhöht werden könnte.

Vom Bürgerentscheid zum Parkplatz-Ausbau an der Rotter Straße in Dießen hat man auch beim Verein „Mehr Demokratie“ Notiz genommen. In einer Mitteilung des Vereins wird die Abstimmungsbeteiligung von 40,1 Prozent begrüßt. Es gebe aber Möglichkeiten, die Abstimmungsbeteiligungen bei Bürgerentscheiden zu verbessern. In bayerischen Städten mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern betrage die durchschnittliche Abstimmungsbeteiligung bei Bürgerentscheiden 44,1 Prozent.

Trotz der guten Abstimmungsbeteiligung hätten noch mehr Bürger abgestimmt, wenn die Gemeinde die Briefwahlunterlagen im Vorfeld der Bürgerentscheide automatisch an alle Abstimmungsberechtigten zugesandt hätte, schreibt „Mehr Demokratie“. Für zukünftige Bürgerentscheide sollte die Gemeinde daher ihre Satzung ändern.

Mehr Demokratie: Plan des Dießener Gemeinderats wird rechtzeitig korrigiert

Die Ergebnisse der Bürgerentscheide in Dießen seien eindeutig: 70 Prozent der Stimmen entfielen auf das Bürgerbegehren zum Erhalt einer teilweise gekiesten Grünfläche, die als Bedarfsparkplatz genutzt wird. Das Ratsbegehren, welches sich für einen Ausbau dieser Parkmöglichkeiten an der Rotter Straße einsetzte, erhielt 30 Prozent der Stimmen.

„Das deutliche Ergebnis pro Bürgerbegehren und gegen die Pläne des Gemeinderats zeigt, wie wichtig es war, in der Parkplatzfrage die Menschen vor Ort abstimmen zu lassen“, wird Susanne Socher, Landesgeschäftsführerin von Mehr Demokratie Bayern, zitiert. „Mithilfe der direkten Demokratie legt die Bevölkerung offen, dass der Bau der Parkplätze keine Mehrheit in der Zivilgesellschaft hat. Durch die Bürgerentscheide konnten die Einwohner die Pläne des Gemeinderats rechtzeitig korrigieren“, so Socher weiter.

Die Abstimmungsbeteiligung in Dießen lag etwas unter dem Durchschnitt

Die Abstimmungsbeteiligung in Dießen liege leicht unterhalb des bayernweiten Durchschnitts. Eine automatische Zusendung der Briefwahlunterlagen im Vorfeld der Bürgerentscheide hätte die erhöht. Außerdem hätte bei einer automatischen Zusendung die Panne mit den falschen QR-Codes bei der Anforderung der Briefwahlunterlagen in Dießen verhindert werden können.

„Einige Kommunen haben während der Corona-Pandemie ihre Satzungen für Bürgerbegehren angepasst und die Möglichkeiten zur reinen Briefwahl sowie die automatische Zusendung von Briefwahlunterlagen bei Bürgerentscheiden ermöglicht. Diese Satzungen sind teilweise auch über die Pandemie hinaus geltend. Für zukünftige Bürgerentscheide in Dießen wäre es dienlich, wenn der Gemeinderat ähnliche Schritte einleitet und die Satzung für Bürgerentscheide erweitert“, so Socher. (AK)