Ammersee

vor 53 Min.

Wegmarterl neu interpretiert: Ihre Kunstaktion löst Diskussion aus

Hannah Doepke zeigt in Dießen ihr Kunstwerk, zwei liebende Männer. Zusammen mit Felina Beckenbauer stellt die junge Künstlerin die Serie "Grenzen küssen" am Ammersee aus.

Plus Felina Beckenbauer und Hannah Doepke zeigen am Ammersee an vier Orten ihre Kunstwerke. Die Skulpturen stellen Homosexualität dar. Hat der Schondorfer Gemeinderat die Installation deshalb abgelehnt?

Von Oliver Wolff

Zwei junge Künstlerinnen haben an vier Standorten am Ammersee Skulpturen aufgestellt – im Windacher Schlosspark, im Uttinger Summerpark, in der Mühlstraße in Dießen vor dem Mühlbach-Atelier sowie auf einem Privatgelände gegenüber der VR-Bank in Schondorf. Eigentlich wollten die Künstlerinnen die Installation in Schondorf an der Seepromenade zeigen. Doch das hat der Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt. Es sind Kunstwerke, die für Gesprächsstoff sorgen sollen, und das auch tun. Die Skulpturen greifen das Thema Homosexualität auf. Die beiden Künstlerinnen Hannah Doepke, 25 Jahre alt, und Felina Beckenbauer, 24 Jahre alt, erklären, welche Intensionen sie mit ihren Werken verfolgen.

