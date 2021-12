Weihnachtlicher Markt im Keramik-Atelier in Dießen

Bokyung Kim und Minsoo Lee präsentieren Objekte und Geschirre. in Dießen. Neu sind Einzelstücke in farbigen Dekor-Varianten und neuen Glasuren.

Sie haben drei festliche Weihnachtstische aufgebaut und laden Keramikfreunde ein, sich von den adventlichen Arrangements verzaubern zu lassen. Nachdem auch heuer die Christkindlmärkte ausfallen, gibt es im Keramik-Atelier Soobo in Dießen, Prinz-Ludwig-Straße 22c, von Donnerstag bis Sonntag, 9. bis 12. Dezember, jeweils von 13 bis 19 Uhr, neue Porzellan-Geschirre in Serie und Einzelstücken mit dem Titel „Weihnachtsgeschenke“.

Keramik-Atelier Soobo: Weihnachtsmarkt bis Sonntag

„Wir lieben Weihnachten“, freuen sich Bokyung Kim und Minsoo Lee auf das Fest und kündigen in ihrem Keramik-Atelier Soobo einen viertägigen Markt an, bei dem sie ihre aktuellen und zum Teil auch mit hoch dotierten Auszeichnungen gewürdigten Objekte und Geschirre als Einzelstücke und in Sortimenten anbieten.

Neu sind in diesem Advent auch Einzelstücke in farbigen Dekor-Varianten und neuen Glasuren. Festlich sind die asiatischen Geschirre in weißem Porzellan, auch dekoriert mit goldenen Glanzpunkten, Ornamenten und Mustern. (ak)