Weihnachtskonzert in Dießen kündet von der Freude an der Musik

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist die Freude über das Weihnachtskonzert der Dießener Musikschule besonders groß. Für viele Kinder bringt es die erste Bühnenerfahrung.

Die Freude an der Musik und am gemeinsamen Musizieren war beim Weihnachtskonzert der Dießener Musikschule deutlich zu spüren und zu hören. In der festlich geschmückten Aula der Carl-Orff-Schule sprang der Funke schnell über, und schon bei der ersten Nummer, einer "Kleinen Weihnachtsfantasie", die Thomas Schmidt, Leiter der musikalischen Bildungseinrichtung, für sein Orchester und Sänger kreiert hatte, nahm das Publikum die Einladung zum Mitsingen gerne an.

In der Folge hätten die Solobeiträge von allen Musikschülerinnen und Musikschülern überzeugt, die hörbar fleißig geübt hatten, heißt es in einem Bericht der Musikschule. Für einige war es die erste Konzerterfahrung nach der Corona-Pause. So bewies Julius Habsch, acht, der gemeinsam mit seinem Lehrer Bernhard Porsche gleich drei anspruchsvolle Weihnachtsmelodien am Euphonium spielte, Talent und einen langen Atem. Suzan Özer, 14, Schülerin von Ivana Zahirovic, verzauberte mit ihrer Querflöte und der "Sicillienne" aus der Es-Dur- Sonate von Johann Sebastian Bach die Zuhörer. Und bei den Hirtenweisen der Flötenklasse unter der Leitung von Barbara Schmelzer ging den Zuhörern das Herz auf. Mit viel Temperament und Ausdruck präsentierte der Klavierschüler Anton Mallaun, 13, vierhändig mit seiner Lehrerin Annette Schropp eine Habanera und einen Tango. Und einen vorweihnachtlichen Streifzug durch die Vielfalt der Klarinettenmusik präsentierten die Zauberhölzer unter der Leitung von Schamsi Bauknecht. Mit der volkstümlichen Weise "Is scho still uman See", gespielt von den Blechblüten, endete schließlich eine zauberhafte musikalische Stunde am dritten Adventswochenende.

Musikschule: Jeder Euro, der investiert wird, sei gut angelegt

Thomas Schmidt und Hannelore Baur, Vorsitzende des Musikschulvereins, nutzten die Gelegenheit, um sich bei allen Beteiligten, die das Konzert vorbereitet und fleißig geprobt hatten, zu bedanken: Es sei wunderbar, dass die Musikschule endlich wieder vor großem Publikum spielen könne, freute sich Schmidt. "Ganz herzlichen Dank an alle Eltern, die ihren Kindern den Besuch der Dießener Musikschule ermöglichen. Die musikalischen Beiträge, die wir heute gehört haben, zeugen von Qualität und Güte und von großartigen Lehren", betonte Baur. Jeder Euro, den man in die musikalische Erziehung von Kindern investiere, sei gut angelegt. "Ich selbst habe drei Kinder, die alle musiziert haben. Und heute sitzen hier im Publikum viele junge Eltern aus deren Generation", freute sich die Vorsitzende.

Die druckfrische Zeitung der Dießener Musikschule, das Saitenblatt, liegt ab sofort vielerorts zum Mitnehmen aus, oder ist im Büro der Musikschule, Johannisstraße 22, Telefon 08807/6410, E-Mail an musikschule-diessen@t-online.de erhältlich. (AZ)

