Ammersee

vor 2 Min.

Weilheim: Ausbildungsmesse macht Probleme sichtbar

Plus Bei der ersten Ausbildungsmesse in der neuen Berufsschule in Weilheim werden nicht nur Ausbildungsberufe vorgestellt, sondern auch gravierene Probleme für Arbeitgeber deutlich.

Von Alfred Schubert

Zur ersten Ausbildungsmesse „in der modernsten Berufsschule Bayerns“ begrüßten Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Schulleiter Knut Seelos am Samstagvormittag über 200 Gäste, die sich schon am Morgen vor dem Gebäude am Narbonner Ring versammelt hatten.

