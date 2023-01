Autofahrer aus dem Kreis Landsberg verfährt sich im Raum Weilheim

Der Polizei in Weilheim fällt ein unsicher fahrendes Auto aus dem Landkreis Landsberg auf. Dessen Fahrer hat eine ziemliche Odyssee hinter sich.

Ziemlich verfahren hatte sich am Mittwochabend ein 85-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Landsberg, auf den die Polizei in Weilheim aufmerksam geworden war. Wie es im Polizeibericht heißt, fiel einer Streife in der Pollinger Straße ein äußerst unsicher fahrender Pkw auf. Der Fahrzeugführer wurde kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sich der Fahrzeuglenker auf seinem Weg nach Hause im Landkreis Landsberg im Bereich Peiting verfahren hatte und nun in Weilheim "gestrandet" war und nicht mehr weiterwusste.

Die Weiterfahrt musste durch die Polizei unterbunden und der Pkw abgestellt werden. Die Polizei verständigte Angehörige des Mannes, die ihn schließlich abholten. (AZ)

