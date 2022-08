Weilheim: Seniorin mit Rollator wird angefahren und schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto wird eine 79 Jahre alte Frau aus Weilheim schwer verletzt. Sie wird mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen.

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagvormittag (12. August) in Weilheim, bei dem eine Person so schwer verletzt wurde, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau gebracht werden musste. Nach Angaben der Weilheimer Polizei befuhr um 10.50 Uhr ein 87-Jähriger aus Tutzing mit seinem Pkw die Pütrichstraße in Weilheim in nördlicher Richtung. Unmittelbar nach der Kreuzung zur Andreas-Schmidtner-Straße übersah der Autofahrer eine von links kommende, 79-jährige Fußgängerin aus Weilheim, die mit ihrem Rollator die Pütrichstraße in östlicher Gehrichtung überqueren wollte.

Fußgängerin mit Rollator an der Kreuzung übersehen

Die 79-Jährige wurde durch den Pkw frontal linksseitig erfasst und durch die Kollision schwer verletzt. Sie wurde im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallklinikum Murnau verbracht. Der 87-Jährige blieb unverletzt. Der Rollator der Fußgängerin wurde bei dem Zusammenprall nur geringfügig beschädigt, am Pkw des 87-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen, die sich die Frau zuzog, wurde von der Staatsanwaltschaft München II ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet, der Pkw sowie der Rollator wurden nach Angaben der Polizei sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle bis ca. 16.30 Uhr durch die Straßenmeisterei Weilheim umgeleitet. (AK)

