Weilheim: Unbekannte schmieren Kot an Fenster der Oberlandschule

Das ist einfach nur eklig: Unbekannte schmieren Kot an eine Fensterscheibe der Oberlandschule in Weilheim.

In der Zeit von Freitag, 7. Oktober, 18 Uhr, bis Montag, 10. Oktober, 7 Uhr, beschmierte nach Angaben der Polizeiinspektion in Weilheim ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe der Oberlandschule im Leprosenweg in Weilheim mit Kot. Die Reinigungskosten belaufen sich auf 100 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Ebenso beschmierte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Sonntag, 9. Oktober, 16 Uhr, bis Montag, 10. Oktober, 08.40 Uhr im Bereich des Rathausplatzes in Weilheim eine Wand und eine Fensterscheibe. Der Sachschaden beläuft sich hier laut Polizeibericht auf etwa 500 Euro.

Wer Hinweise zu den genannten Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 zu melden. (AK)

Lesen Sie dazu auch