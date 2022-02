Weilheimer Fachmann erklärt: So klappt es mit der Grundrente

Plus Der Weilheimer Versichertenberater Lothar Poguntke macht auf Fallstricke aufmerksam. Worauf geachtet werden muss, damit man in Sachen Grundrente nicht zu kurz kommt.

Mit der Grundrente soll nach dem Willen des Gesetzgebers die Altersversorgung derjenigen Bürger verbessert werden, die ein Leben lang gearbeitet haben und dennoch nur eine geringe Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen. Wer jetzt bereits Rente bezieht, braucht nichts zu unternehmen. Wenn er zum Kreis der Berechtigten gehört, erhält er den Zuschlag automatisch.