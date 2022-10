Ammersee

Prix-Gelände: Halten sich Käufer von Wohnungen nicht an Vertrag?

Plus In Schondorf wird eine zum Selbstbezug gekaufte vergünstigte Wohnung zur Vermietung angeboten. Der Name der Inserentin sorgt für Aufmerksamkeit. Gemeinderat berät Vorgehen.

Von Gerald Modlinger und Christian Mühlhause

"Stilvolle 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Schondorf" – und das für zehn Euro pro Quadratmeter Kaltmiete: Ein solches Mietangebot findet Aufmerksamkeit in der Gemeinde im Landkreis mit den höchsten Immobilienpreisen. Doch nicht nur der Preis fiel auf, sondern auch die Person, die über ein großes Immobilienportal diese Wohnung für kurze Zeit zur Vermietung angeboten hat: Es handelt sich um die Tochter von Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne). Und die in der Anzeige genannten Mietkonditionen legen den Schluss nahe, dass es sich um eine Wohnung handelt, die auf dem ehemaligen Prix-Gelände nach den "Richtlinien für die Vergabe von gemeindeeigenen Grundstücken und Wohnungen an die ortsverbundene Bevölkerung mit besonderem Bedarf" verkauft worden ist, also an Personen, die eine solche Wohnung selbst nutzen wollen. Was steckt hinter der Angelegenheit?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

