Ammersee

Welche Gefahren vor den Dießener Seeanlagen lauern

Wer von den neuen Stufen am Ufer der Seeanlagen in Dießen ins Wasser steigt, muss mit unerfreulichen Überraschungen rechnen, in die er treten kann.

Plus Ein Besucher freut sich, in Dießen von den neuen Stufen in den Ammersee zu steigen. Doch dann wird es unangenehm.

Von Gerald Modlinger

Ganz anders als gedacht hat sich am Samstag für einen 27-jährigen Peitinger sein Dießen-Besuch entwickelt. Eigentlich wollte er sich in den Fluten des Sees abkühlen. Als er von den neuen Stufen in den Seeanlagen ins Wasser stieg, erlebte er eine unangenehme Überraschung.

