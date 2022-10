"Wellbappn" geben in Herrsching ein Benefizkonzert für die Indienhilfe

Mit zwei Jahren Verspätung findet endlich das Benefizkonzert der "Wellbappn" zugunsten der Indienhilfe in Herrsching statt.

Das ursprünglich für März 2020 geplante und damals nach kurzer Zeit bereits ausverkaufte Benefizkonzert der „Wellbappn“ zugunsten des Trinkwasserprojekts der Indienhilfe in Herrschings Partnergemeinde Chatra bei Kolkata findet nun am Sonntag, 23. Oktober, ab 19 Uhr im "Haus der Bayerischen Landwirtschaft", Rieder Str. 70, in Herrsching, statt. Dreimal musste das Konzert wegen der Corona-Pandemie verschoben werden, doch jetzt wird es endlich nachgeholt – und das Beste: Es gibt noch Karten.

Das Benefizkonzert sollte im Jahr 2020 der Auftakt einer Veranstaltungsreihe anlässlich des Jubiläumsjahres für die Indienhilfe sein: 40 Jahre Vereinsgründung, 35 Jahre Weltladen, 25 Jahre Freundschaft zwischen Herrsching und Chatra sowie zehn Jahre Eine-Welt-Station und Stiftung „Hilfe für Indien“. Jetzt werden zwei Jahre später „unrunde“ Geburtstage gefeiert. Indienhilfe-Mitarbeiterin und Stiftungsratsvorsitzende Sarah Well-Lipowski, die zusammen mit ihren Geschwistern Jonas und Tabea sowie ihrem Vater Hans Well das Musikkabarett Wellbappn bildet, kennt die Projekte der Indienhilfe von eigenen Besuchen. Sie weiß um die Nöte der Kinder in den abgelegenen Projektgebieten, wo Schulbesuch und Gesundheitsversorgung keine Selbstverständlichkeit sind, sondern Armut und Kinderarbeit den Alltag prägen. Auswege zeigen die Projektpartner der Indienhilfe, die sich in ganzheitlichen Entwicklungsprojekten um das Wohl der am stärksten benachteiligten Kinder bis zum Alter von 18 Jahren kümmern. "Im Rahmen des Trinkwasserprojekts werden demnächst rund 150 Haushalte von Fischer- und Tagelöhner-Familien mit sauberem, arsenfreiem Trinkwasser versorgt", heißt es vonseiten der Indienhilfe.

Sarah Well-Lipowski kennt die Nöte der Kinder in Indien

Wer die Wellbappn erleben und gleichzeitig die Indienhilfe unterstützen möchte, kann sich Karten per E-Mail an stiftung@indienhilfe-herrsching.de oder telefonisch unter der Nummer 08152/1231 bestellen und dann im Weltladen der Indienhilfe (Welthaus „Alte Schule“, Luitpoldstr. 20 in Herrsching) erwerben. Restkarten gibt es zudem an der Abendkasse. Für auswärtige Interessenten ist die Bestellung per E-Mail und Vorauskasse möglich (Abholung an der Abendkasse oder nach Absprache Versand). Kartenwünsche werden nach Eingangsdatum bearbeitet, solange der Vorrat reicht.

Sollte jemand bereits Karten für das Konzert im März 2020 erworben, aber noch nicht Kontakt mit dem Verein der Indienhilfe aufgenommen haben, der sollte dies so schnell wie möglich zu tun, denn "alte Karten müssen gegen neue umgetauscht werden, ansonsten erlischt der Anspruch auf einen Platz beim Konzert", heißt es in der Pressemitteilung. Karten, zu denen es keine Rückmeldung gebe, ob ein Umtausch oder eine Rückerstattung gewünscht sei, gelangen ansonsten in den freien Verkauf. Nähere Informationen gibt es auch hier. (AK)

