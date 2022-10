Wertvoller Fund: In Schondorf liegt das Geld auf der Straße

Ein ehrlicher Finder gibt bei der Polizei ein Portemonnaie mit viel Bargeld ab. Er findet es in Schondorf auf der Straße.

In Schondorf ist am Sonntagvormittag ein Geldbeutel mit viel Bargeld auf der Straße gefunden worden, berichtet die Dießener Polizei. Der ehrliche Finder brachte das an der Ecke Bahnhof-/Uttinger Straße gefundene Portemonnaie zur Inspektion.

Neben den Ausweisdokumenten bewahrte der Eigentümer Bargeld in Höhe von 3000 Euro in seiner Geldbörse auf. Er wurde von der Polizei über den Verlust seiner Habseligkeiten verständigt. Bei der Aushändigung des Geldbeutels sicherte der dankbare Eigentümer dem Finder einen entsprechenden Finderlohn zu. (AK)

Lesen Sie dazu auch