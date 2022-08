Ammersee

vor 34 Min.

Wie der Vater so der Sohn - John Lee Hooker Jr. im AK-Interview

Plus AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck im Gespräch mit John Lee Hooker Jr. – seit geraumer Zeit ist der Musiker Prediger in einer Gemeinde in Kalifornien und Gefangenen-Seelsorger.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Es kommt äußerst selten in der Rockmusik-Szene vor, dass man sein Gegenüber beim Gespräch mit „Reverend“ anspricht. Doch bei John Lee Hooker Jr., von dem hier die Rede ist, gebietet es der Respekt. Denn der Mann steht als Prediger tatsächlich seit langer Zeit einer Gemeinde in Kalifornien vor, ist auch als Gefangenen-Seelsorger tätig. Letzteres hat seinen Grund vor allem darin, dass Hooker Junior mehrere Jahre im verschiedenen Knästen verbrachte, er war schwer Alkohol- und Drogen-abhängig, kam immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Bis er eines Tages eine Nahtoderfahrung machte, bei der Jesus im Spiel war - um sich fortan dem Christentum zu verschreiben.

