Wie realistisch ist eine Umgehungsstraße für Schondorf?

Plus Der Schondorfer Gemeinderat Rainer Jünger kämpft für diese Verkehrsführung. Es gibt dazu eine Probeabstimmung. Was Bürgermeister Alexander Herrmann dazu sagt.

Nördlich von Schondorf fahren an Werktagen rund 17.000 Fahrzeuge auf der Staatsstraße. Wie berichtet sollen zumindest erreicht werden, dass der Verkehr innerorts Tempo 30 fährt. Ratsmitglied Wolfgang Schraml (FWS) bezeichnete dies als „letzten Strohhalm“, der der Gemeinde noch bleibe, um etwas zu tun. Ganz anders sieht es Rainer Jünger (CSU), der glaubt, an einer Umgehungsstraße führe kein Weg vorbei. Er erklärt, welche Trasse er sich vorstellen könne und welche Signale er bei einem Gespräch mit der früheren bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer mitgenomen hat. Unsere Redaktion hat zu dem Thema auch bei Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) und dem Staatlichen Bauamt Weilheim nachgehakt. Es gab auch eine Probeabstimmung der Gemeinderäte zu dem Thema.