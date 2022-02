Wie viel Bairisch ist in Dießen noch da?

Plus Drei Parteien im Dießener Gemeinderat wollen, dass untersucht wird, wie viele Kindergartenkinder noch Dialekt sprechen. Den Grünen ist ein anderer Punkt wichtig.

Gibt es in den gemeindlichen Kindergärten noch Kinder, die Dialekt sprechen und wie viele sind es? Das soll jetzt in Dießen geklärt werden, fordert ein Antrag der Ausschussgemeinschaft von Bayernpartei, Die Partei und UBV.