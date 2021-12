Wilzhofen: Mutter und Tochter werden bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Wilzhofen werden am Samstag eine 51 Jahre alte Frau und ihre 14-jährige Tochter leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden ist hoch.

Zwei Verletzte und ein Gesamtschaden von mindestens 20.000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag in Wilzhofen ereignete. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 34-jähriger Mann aus Rüsselsheim um 12.15 Uhr auf der Alten Münchener Straße in Wilzhofen in nördliche Richtung.

Am Stoppschild Fahrzeug übersehen

Nach dem Ortsende übersah er nach Angaben der Polizei am Stoppschild ein von links kommendes Fahrzeug, das von der B2 aus in Richtung Tutzing unterwegs war. Während der Unfallverursacher und seine Mitfahrer unverletzt blieben, verletzten sich die Insassen des Fahrzeuges auf der Vorfahrtsstraße, eine 51-jährige Frau aus Tutzing und ihre 14-jährige Tochter jeweils leicht. (ak)