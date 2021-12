Wintereinbruch: Mit schwerem Gerät in Dießen gegen Matsch und Schnee

Plus Der Dießener Winterdienst ist im Dauereinsatz. Was die Mitarbeiter des Bauhofs tun, damit Autofahrer nicht ins Rutschen kommen und warum nach Priorität geräumt wird.

Martin Holzschuh, Leiter des Dießener Bauhofs, und seine Mitarbeiter haben bereits vor einigen Monaten angefangen, auf diese Situation hinzuarbeiten. Seit Mittwoch schneit es in der Ammersee-Region und es ist für die kommenden Tage weiterer Schneefall vorhergesagt. Die Mitarbeiter des Bauhofs sind im Dauereinsatz, damit Autofahrerinnen und Autofahrer sowie Passanten sicher auf den Straßen und Gehwegen unterwegs sein können.