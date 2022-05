Wird das Gewerbegebiet in Pähl erweitert?

Plus Der Pähler Bürgermeister Werner Grünbauer will das Gewerbegebiet vergrößern. Im Gemeinderat gibt es dazu aber auch skeptische Stimmen.

Bürgermeister Werner Grünbauer will das Gewerbegebiet „Thaläcker“, das im Süden von Pähl liegt, erweitern. Wie er dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung berichtete, gebe es florierende ortsansässige Unternehmen, die Gewerbeflächen zur Erweiterung ihrer Betriebe brauchen.