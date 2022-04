Ammersee

13:05 Uhr

Wird das Wasserrad am Mühlbach in Dießen doch noch Wirklichkeit?

Der Dießener Fischer Paul Gastl (das Modell zeigt in etwa die geplante Größe an) würde gerne ein Schauwasserrad am Mühlbach errichten.

Plus Die Fachbehörden sind zwar skeptisch. Aber der Markt Dießen will das Genehmigungsverfahren jetzt weiterbetreiben.

Von Uschi Nagl und Gerald Modlinger

Trotz der vom Wasserwirtschaftsamt geäußerten Bedenken will der Dießener Gemeinderat den Einbau eines Schauwasserrads am Untermüllerplatz weiterverfolgen. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend wurde über den Stand der Dinge berichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen