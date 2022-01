Wird Futsal-Talent Jannis Braun aus Dießen ein Nationalspieler?

Plus Jannis Braun aus Dießen wird vom Deutschen Fußballverband zum Lehrgang eingeladen. Er gilt als großes Futsal-Talent.

Von einer Einladung vom DFB, dem Deutschen Fußballbund, träumt wohl jeder Fußballer. Für den 16-jährigen Jannis Braun aus Dießen wurde der Traum vor Kurzem wahr – und zwar im Futsal. Jannis war als einer von rund 20 Aktiven bei einem DFB-Lehrgang in Duisburg dabei. Die Lehrgänge, zu denen nur ausgewählte Talente eingeladen werden, gelten als Meilensteine auf dem Weg zu einer künftigen Nationalmannschaft, etwa für eine Futsal-U19-EM. Möglicherweise ist der 16-Jährige dann dabei. Doch jetzt hofft er erst mal, auch zum nächsten Lehrgang eingeladen zu werden.