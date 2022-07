Ammersee

Dießen: Wo 1915 die Gebirgsjäger kämpften

Am Linge-Kopf in den Vogesen wurde im Ersten Weltkrieg erbittert gekämpft. Jetzt wurde die dortige französische Flagge auch um eine deutsche und eine Europa-Flagge ergänzt.

