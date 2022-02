Ammersee

vor 58 Min.

Wofür der Markt Dießen in diesem Jahr Geld ausgibt

Plus Zweite Runde der Haushaltsberatungen in Dießen: Neben den Seeanlagen gibt es noch einen weiteren millionenschweren Posten. Viele Vorhaben bleiben in der Planungs- und Vorbereitungsphase.

Von Gerald Modlinger

In der zweiten Runde der Haushaltsberatung im Dießener Finanzausschuss ist es jetzt auch um viele große Geldbeträge gegangen. Der Vermögenshaushalt stand auf der Tagesordnung. Er beinhaltet vor allem die Investitionen einer Kommune. Rund 12,5 Millionen Euro stehen laut dem vorliegenden Entwurf dafür in Dießen bereit. Was wird mit dem Geld gemacht und was ist nicht eingeplant?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen