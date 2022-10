Ammersee

Wohnortnahes Arbeiten soll die Marktgemeinde Dießen beleben

Plus Der Wandel der Arbeitswelt ist Schwerpunkt des ersten Bürgerworkshops der "Kleinstadtakademie". Das Interesse ist in der Dießener Bevölkerung groß.

Der Wandel der Arbeitswelt in Dießen stand jetzt im Mittelpunkt der „Kleinstadtakademie“. Der erste Bürgerworkshop des staatlich geförderten Modellprojekts fand in der Aula der Carl Orff-Schule statt. Rund 20 Personen beteiligten sich, darunter auch Mitglieder des Gemeinderats und Dießens Zweiter Bürgermeister, Roland Kratzer. Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich beim zweiten Teil des Workshops am Freitag, 18. November, von 17 bis 19.30 Uhr, im Blauen Haus einbringen.

