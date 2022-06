Ammersee

Wolfsbluad-Debütalbum - Von Windach bis "Diaf in den Süden"

Plus 15 Titel plus zwei Bonus-Tracks sind auf der neuen CD von Wolfsbluad zu finden. Die Songs der Band um den Windacher Thomas Einkammerer werden in 62 Ländern der Welt verkauft. Bald geht es auf Tournee.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Wolfsbluad haben ihr Versprechen, das sie beim Interview im letzten Jahr gegeben haben, tatsächlich wahr gemacht: Nach drei erfolgreichen Singles hat das Quartett ihr Debütalbum „Diaf im Süden“ fertiggestellt und in den Handel gebracht. Stolze 15 Titel (plus zwei Bonus-Tracks) sind auf der Platte zu finden. Zu hören ist wie erwartet ein herrlich-anachronistischer Mix aus Formationen wie Haindling, STS oder Schmidbauer bis hin zu härteren und dunkleren Songs mit kritischen und anspruchsvollen Themen.

