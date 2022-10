Ammersee

vor 3 Min.

"You better work": Das Lebensmotto von Musikern in Dießen

Plus "Über das Musikerleben" wird beim jüngsten Talk im Craft Bräu in Dießen gesprochen: Kai Fikentscher und Rüdiger Maul können dabei einiges erzählen.

Von Uschi Nagl Artikel anhören Shape

Mit dem Thema "Über das Musikerleben" hauchte Bettina Sandrock dem Kulturprogramm im Craft Bräu in Dießen in der vergangenen Woche neues Leben ein: In ihrer Neuauflage der Gesprächsreihe "Craft Talk" gelang es der Talkmasterin, spannende Gäste auf das blaue Craft Bräu-Sofa zu locken. In zwei lockeren Gesprächsrunden plauderten Sandrock und der Journalist und Blogger Alois Kramer mit den Musikern Rüdiger Maul und Kai Fikentscher. Das Publikum war begeistert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen