Zehn Jahre nach dem Großbrand entstehen in Utting Neubauten

Plus Uttings Bürgermeister ist als Feuerwehrmann vor zehn Jahren beim Vollbrand des Schmucker-Hofs dabei. Er spricht über den damaligen Einsatz und das größte Projekt in der Geschichte des Ortes.

Von Christian Mühlhause

Alles fing mit einem Unglück an: Am 6. März 2012 stand ein unbewohnter Bauernhof in Utting in Flammen. Es war einer der größten Brände in den vergangenen zehn Jahren im Ort. Wehren aus dem gesamten Ammerseegebiet rückten damals zu dem Gebäude an der Ortsdurchfahrt an. Als die Einsatzkräfte kurz vor 18 Uhr eintrafen, war das Gebäude bereits im Vollbrand. Lange wurde danach darum gerungen, was mit dem Gelände des einstigen Schmuckerhofs geschehen soll. Unsere Redaktion hat sich zum Jahrestag des Brands mit Bürgermeister Florian Hoffmann unterhalten, der auch Kommandant der Uttinger Feuerwehr ist.

