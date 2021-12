Zu schnell bei Winterwetter: Unfall zwischen Riederau und Utting

Ein Autofahrer ist zwischen Riederau und Utting zu schnell unterwegs. Er stößt mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Für kurzzeitige Verkehrsbehinderungen hat am Freitagabend ein Unfall zwischen Riederau und Utting gesorgt. Laut Polizei verlor ein 35-jähriger Autofahrer, der in Richtung Utting fuhr, in einer lang gezogenen Rechtskurve aufgrund nicht den Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen eines 68-Jährigen aus Riederau.

Durch den Zusammenprall wurde der 68-Jährige leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen musste die Staatsstraße für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden, es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. (ak)

Lesen Sie dazu auch