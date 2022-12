Zu wenig Platz: Mitarbeiter der VG Schondorf weichen aus

Die Verwaltungsgemeinschaft Schondorf verlagert Arbeitsplätze von Mitarbeitern. Im Schondorfer Gemeinderat wird Kritik an Eching und Greifenberg geäußert und beim Thema Parkplätze.

Die Verwaltungsgemeinschaft Schondorf, zu der auch Eching und Greifenberg gehören, braucht dringend mehr Platz für seine Mitarbeiter, demnächst kommen zwei neue hinzu. Geschäftsstellenleiterin Sandra Meissner sieht die Grenze erreicht und informierte, dass "Mindestanforderungen im Arbeitsschutzgesetz nicht erfüllt werden können". Sie präsentierte kurz- und mittelfristige Planungen, die nicht bei allen Schondorfer Gemeinderäten gut ankam. Für Diskussionen sorgten vor allem die Finanzierung der Kosten und die Frage, wo die Beschäftigten parken sollen.

Laut Meissner behelfe sich die Verwaltung bereits mit Platzrocharden bei Beschäftigten in Teilzeit und Homeoffice-Lösungen, weil nicht für alle vor Ort ein eigener Arbeitsplatz zur Verfügung stehe. Kurzfristig ist geplant, den Besprechungssaal der Feuerwehr zu nutzen. Hier sollen zwei Mitarbeiter ab Januar unterkommen. Diese Ausweichoption wurde bereits in der Vergangenheit schon mal genutzt. Angepackt werden soll zudem die Sanierung und Umnutzung einer Wohnung im ersten Stock des Bahnhofsgebäudes. Dies soll bis zum 1. April erfolgen. Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) informierte auf Nachfrage, dass es hier vor allem um den Einbau einer Teeküche und die Erneuerung des Sanitärbereichs gehe. Die Gemeinderäte bewilligten mit 12:2 Stimmen die Beauftragung eines Landsberger Architekten, die notwenigen Planungen für gut 3200 Euro durchzuführen. Weitere gut 2000 Euro zahlt Schondorf an ein Fuchstaler Unternehmen für den erforderlichen Brandschutznachweis.

Im ersten Stock des Bahnhofs (hinteres Gebäude) in Schondorf befinden sich Wohnungen. Eine soll künftig Mitarbeiter der VG als Arbeitsplatz dienen. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Während die Punkte eine Mehrheit fanden, wurde der Vorschlag der Verwaltung zum Thema Stellplätze für Autos bei 7:7-Stimmengleichheit abgelehnt, obwohl der Bürgermeister die Beschlussformulierung sogar noch aufgeweicht hatte, um eine Mehrheit zu bekommen. Auf wenig Begeisterung stieß der Vorschlag, auf Höhe der Ringstraße 16 insgesamt acht Parkplätze zu schaffen. Die Herstellungskosten dafür gab die Verwaltung mit 5000 bis 10.000 Euro an. "Brauchen wir zwingend so viele?", hakte Rätin Helga Gall (Grüne) nach. Die Frage konnte der Bürgermeister in der Sitzung nicht beantworten und empfahl deshalb für den Beschluss die Formulierung "Errichtung der nötigen Stellplätze".

Gall regte an, zum Schützenheim auszuweichen. "Da ist unter tags sowieso niemand. Die paar Minuten Fußweg sind zumutbar." In dieselbe Richtung ging auch die Wortmeldung von Stefanie Windhausen (Grüne), die aber für das Parken an der Bergstraße warb. Das wiederum sorgte bei Bettina Hölzle ( CSU) wiederum für wenig Begeisterung. "Den Weg nehmen sie nicht in Kauf, sondern parken umliegende Straßen zu", fürchtete sie. Der Rathauschef bezweifelte, dass die Vorschläge umgesetzt werden können: "Die Stellplatzsatzung sieht vor, dass sich die Parkplätze in der Nähe des Bauwerks befinden müssen, das den entsprechenden Nachweis auslöst. Was hier noch zulässig ist, wäre zu klären." Auch Rudi Hoffmanns (Grüne) Vorschlag, Mitarbeitern eine Bahncard 50 zu finanzieren und das Problem so zu lösen sei mit den Vorschriften der Stellplatzsatzung nicht vereinbar, so der Bürgermeister. Für eine bestimmte Zahl an Beschäftigten werde eine entsprechende Zahl an Stellplätzen verlangt.

Schondorfs Bürgermeister Alexander Herrmann bekam beim Thema Parken im Gemeinderat keine Mehrheit zusammen, obwohl er der Beschlussvorschlag allgemeiner gefasst wurde. Foto: Christian Rudnik (Arvchivbild)

Die Ringstraße halte sie für den völlig falschen Ort, betonte Gall in der Ratssitzung. Realschüler und Grundschüler nutzten die nahe Unterführung. An einem solchen Standort das Verkehrsaufkommen zu erhöhen, schaffe nur ein "unnötiges Gefahrenpotenzial", pflichtete ihr Windhausen bei. Anna Klinke (CSU) brachte Plätze am Bahnhof ins Spiel. Das sei möglich, aber nur zu Lasten der Nutzer des P+R, antwortete Herrmann. Sabine Pittroff (Grüne) regte angesichts der ungeklärten Punkte an, die Entscheidung zu vertagen. Das wurde mit 7:7 abgelehnt.

Kritik am Verhalten von Greifenberg und Eching

Wolfgang Schraml (FWS) stieß bei dem Thema auf, dass es seitens Greifenbergs und Echings "kein Interesse auf uns einzugehen" bestehe obwohl die Kommunen "im Geld schwimmen" würden. Schondorf stelle den Grund für die VG, die anderen beiden Kommunen wollten aber nichts zur Finanzierung beitragen. "Wir müssen ein Zeichen setzen", forderte er. Herrmann verwies darauf, dass es einen Beschluss des Rates gebe. "Kommen sie bis zum 31. Dezember nicht in die Pötte, legen wir den Betrag fest. Es reicht uns ja, wenn es kostendeckend geregelt wird." Streitpunkt sei aber die Frage, ob die Abschreibung der Immobilien in die Berechnung einfließe. Aus Schondorfer Sicht sei dies nötig, da eine Abnutzung erfolge.