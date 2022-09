Zum Jodeln auf den Dießener Schatzberg

Am Wochenende (9. bis 11. September) kommt wieder die Jodellehrerin Heidi Clementi aus Südtirol nach Dießen. Es gibt drei Tage Programm für Anfänger bis Fortgeschrittene.

Sie verführt Menschen aller Altersgruppen zum Singen und Jodeln, immer auf den Spuren eines ursprünglichen und mehrstimmigen Klangs: Heidi Clementi aus Meran macht auf Einladung des Landsberger Kreisheimatpflegers Magnus Kaindl und der Journalistin Beate Bentele am zweiten Septemberwochenende verschiedene Jodelangebote.

Zum wiederholten Male ist Heidi Clementi zu Gast am Ammersee, um ihre Leidenschaft fürs gemeinsame Jodeln mit den Menschen zu teilen. „Das unartikulierte Singen aus der Gurgel mit dem typischen Kehlkopfschlag ist ideal geeignet, um die eigene Stimme und deren Klangfärbungen ganz ungeniert zu entdecken und zu spüren“, ist die Jodel-Vermittlerin überzeugt. Mit spielerischen Laut-Übungen entlockt sie den Teilnehmenden den bewussten Stimmumbruch zwischen Kopf- und Bruststimme, der so typisch fürs Jodeln ist und stimmt sie damit auf ein mehrstimmiges Klangerlebnis ein. Dabei ist es für sie wichtig, ihren Teilnehmern nicht nur verschiedene zwei- und mehrstimmige Jodler zu vermitteln, sondern ihnen auch das Aufeinanderhören, das Lauschen und „Zubijodeln“ erlebbar zu machen.

Das Programm beim Schatzberg-Jodeln

Das Schatzberg-Jodeln in Dießen findet an drei Tagen statt: Der Freitag, 9. September, von 10 bis 17 Uhr, steht offen für alle, die beim Jodeln einsteigen wollen und solche, die ihre „Jodel-Basics“ auffrischen möchten. Gejodelt wird im und am Vereinsheim des Trachtenvereins, Vogelherd 1.

Der Samstag, 10. September, gilt den Fortgeschrittenen, die ab 10 Uhr rund um den Schatzberg zu kraftvollen Plätzen wandern, wo das genussvolle Jodeln im Vordergrund steht. Brotzeit und Obst nimmt jeder nach Gutdünken im Rucksack mit. Der Abschluss gegen 17 Uhr führt ins Wirtshaus. Wer dabei sein will, kommt zum Vereinsheim am Vogelherd.

Am Sonntag gibt es einen Jodel-Frühschoppen

Und für alle, die noch nicht genug vom Jodeln haben, bietet der Sonntag, 11. September, noch einmal die Möglichkeit bei einem Frühschoppen im Vereinsheim ab 10 Uhr gemeinsam „über den Tisch“ zu jodeln. Dabei werden die Lieblingsjodler vom Wochenende von Heidi Clementi in Erinnerung gerufen.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter magnus.kaindl@heimatpfleger.bayern. Weitere Auskünfte erteilen Magnus Kaindl, Telefon 0174/3896880 und Beate Bentele, Telefon 08807/949100.