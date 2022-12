Ammersee

vor 28 Min.

Zwei Menschen werden bei Brand einer Gartenlaube in Weilheim verletzt

Artikel anhören Shape

In einer Schrebergartensiedlung in Weilheim gerät eine Gartenlaube in Brand. Die beiden Eigentümer können sich leicht verletzt ins Freie retten.

Am Montagmittag wurden Einsatz- und Rettungskräfte nach Weilheim in die Schrebergartensiedlung am Säureweg alarmiert. Dort war laut Polizeibericht eine Gartenlaube in Brand geraten. Offenbar hatten die Besitzer einen Holzofen in der Gartenlaube erst kurz zuvor angeheizt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf die gesamte Hütte übergegriffen. Die beiden Eigentümer befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Hütte, konnten sich aber nach Angaben der Weilheimer Polizei noch selbstständig ins Freie retten. Brandursache steht noch nicht fest Beide Personen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Weshalb es konkret zu dem Unglück gekommen war, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Neben Einsatzkräften der Polizeiinspektion Weilheim waren die Freiwilligen Feuerwehren Weilheim, Unterhausen und Marnbach mit insgesamt 42 Personen sowie das Bayerische Rote Kreuz mit elf Einsatzkräften vor Ort. (AZ) Lesen Sie dazu auch Weilheim Streit in Weilheimer Restaurant eskaliert

Region Landsberg Brand in Peißenberg: Feuer von einem der Opfer gelegt?

Weilheim Plus Vier Tote: Ein Dreifachmord erschüttert Weilheim

Themen folgen