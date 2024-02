Alkoholfreies Helles: Weniger Promille im Andechser Bräustüberl

Auch die Klosterbrauerei Andechs folgt dem Trend nach alkoholfreiem Bier: Auf dem Heiligen Berg wird jetzt auch alkoholfreies helles Bier gebraut.

Anfang Februar geht es auf dem Heiligen Berg beschaulich zu. An einem regnerischen grauen Freitagvormittag drängt sich ein Ausflug nach Andechs nicht gerade auf. Aber ab Mariä Lichtmess spürt man deutlich, wie die Tage heller und länger werden und Blick auf Frühling und Sommer lenken. Dann schwillt auch der Strom der Ausflügler und Wallfahrer wieder an. Und diese finden ab sofort im Bräustüberl ein neues Produkt der Andechser Klosterbrauerei: das erste alkoholfreie Helle. Am Lichtmesstag wurde es vorgestellt.

Lichtmess, erklärte Abt Johannes Eckert, schließt die 40-tägige Weihnachtszeit ab. Das Fest erinnere daran, wie Maria ihren Erstgeborenen Jesus in den Tempel gebracht habe und sie dem Propheten Simeon und der Prophetin Hanna begegneten. Vom Fest der Begegnung schlug der Abt den Bogen zum Ort der Begegnung –Andechs: Dieser ist auf zwei Säulen gegründet und wird in Andechs mit der Formel "Genuss für Leib und Seele" beschrieben. Beim Genuss denken die viele ans Bier, das einem nach dem Aufstieg – vom Ammersee sind ziemlich genau 180 Höhenmeter bis zum Kloster zu überwinden – bekanntlich besonders gut schmeckt. Wenn der Durst sehr groß ist, kann es einem im Bräustüberl aber auch etwas schummrig werden.

Alkoholfreie Biere haben Wachstumspotenzial

Zumindest diese Gefahr besteht beim neuesten Produkt aus der Klosterbrauerei nicht mehr: Acht Jahre nach Einführung des alkoholfreien Andechser Weißbiers wird jetzt auch ein alkoholfreies Helles gebraut. Denn der Markt für alkoholfreie Biere wächst stetig, mit sieben Prozent wird der Marktanteil der alkoholfreien Biere inzwischen angegeben. In Bayern wurden 2023 fast 1,9 Millionen Hektoliter Alkoholfreies gebraut, sagte Braumeister Alexander Reiß bei der Vorstellung des neuen Biers. Interessant dabei: Mehr als zwei Drittel davon ist Weißbier, nur ein knappes Drittel Helles. Doch genau beim alkoholfreiem Hellen könnte noch weiteres Potenzial liegen, trinken doch gerade junge Leute eher wieder Helles als Weißbier.

Diese Verteilung bei den alkoholfreien Bieren habe auch ein wenig mit dem jeweiligen Brauverfahren zu tun. Im obergärig gebrauten Weißbier (die Hefe schwimmt auf dem Sud und der Gärprozess läuft bei 18 bis 22 Grad ab) seien mehr Aromastoffe als im Hellen enthalten, erklärt Braumeister Reiß. Diese erhielten sich auch dann ganz gut, wenn dem Bier der Alkohol entzogen wird. Im untergärigen hellen Bier (die Hefe sinkt bei einer Gärtemperatur von vier bis neun Grad ab) seien die Geschmacksstoffe flüchtiger. Das Helle verzeihe schwankende Produktionsbedingungen weniger als das Weißbier, sprich, gerade auch die Herstellung von alkoholfreiem Hellen, das auch wie Bier schmeckt, sei insgesamt anspruchsvoller.

Die Mönche waren in den Entwicklungsprozess eng eingebunden

Entsprechend lange wurde für das neue Andechser alkoholfreie Helle probiert und getestet (auch von den Mönchen, wie Abt Johannes Eckert bestätigt), bis das neue Bier zur Marktreife gelangte. Als "echt, kernig, feinherb" wird es von der Brauerei selbst charakterisiert. "Feinherb" ist es tatsächlich und es wird geschmacklich auch der Bezeichnung "Bier" gerecht. Malz- und Hopfenaromen verbinden sich ausgewogen, was wohl die Bezeichnungen "echt" und "kernig" beschreiben sollen. Dem durstigen Andechs-Besucher bietet es eine stärkende und spritzige Erfrischung. Und wenn man es an einem so speziellen Ort wie dem Bräustüberl zu einer Brotzeit und in Gesellschaft trinkt, scheint es fast die gleiche entspannende Wirkung zu entfalten wie eine Halbe alkoholhaltiges Bier.

Lesen Sie dazu auch

Das alkoholfreie Helle wird ab sofort im Bräustüberl ausgeschenkt. Im Getränkehandel wird es voraussichtlich ab Anfang März erhältlich sein.