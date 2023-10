Andechs

vor 58 Min.

Ein mitreißender Konzertabend im Florianstadl in Andechs

Plus Zum Abschluss der 14. Carl-Orff-Tage der Bayerischen Philharmonie ist die schwäbische Liedermacherin Sarah Straub Überraschungsgast des Konzerts.

Von Michael Fuchs-Gamböck Artikel anhören Shape

„O Fortuna“ - so der Titel des Carl Orff-Klassikers. Zum einen fand mit der Devise „Courage“ die letzte Veranstaltung im Rahmen der „14. Carl Orff-Tage der Bayerischen Philharmonie“ statt. Zum anderen ging dieses Event im „Florian-Stadl“ über die Bühne, einem ehemaligen Schweinestall des Klosters Andechs. Und schließlich war die zugelassene Besucherzahl von maximal 700 nahezu erreicht worden, der Saal gut gefüllt.

Der Dirigent, Organisator und Moderator Mark Mast versprach in seinen einführenden Worten dem Publikum „einen anregenden Abend ganz im Orff’schen Sinne, wo der Maestro seinen Lebensabend doch genau hier in der Ammersee-Region bestritt und sich dort inspirieren ließ“. Ausgerechnet das Glanzstück „Carmina Burana“, ein Lieder-Reigen aus Benediktbeuren in Mittellatein und Mittelhochdeutsch, stand auf dem Programm der „Bayerischen Philharmonie“. Die szenische Kantate von gut einer Stunde füllte in seiner Gänze den kompletten ersten Akt der Ausnahme-Veranstaltung.

