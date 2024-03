Einbruch in die Andechser Grundschule: Das Alter des Täters überrascht

Der Einbruch in die Andechser Grundschule in der vergangenen Woche ist aufgeklärt. Das Alter des Täters, der vor der Polizei ein Geständnis ablegte, überrascht.

Bereits letzte Woche, in der Nacht von Donnerstag, 7., auf Freitag, 8. März, war in die Carl-Orff-Grundschule in Andechs eingebrochen. Der Täter entwendete nicht nur eine Geldkassette mit 150 Euro, sondern auch eine Keksdose. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurde die Öffentlichkeit laut Pressemitteilung der Herrschinger Polizei vorerst nicht über den Einbruch informiert.

Der Einbrecher prahlt mit Teilen seiner Beute vor Kameraden

Offenbar führte dieser Weg nun zum Ziel und die Tat konnte geklärt werden. Laut Polizeibericht war es ein Schüler der Grundschule der – sich seiner Sache wohl sehr sicher – mit Teilen der Beute vor seinen Sportkameraden prahlte.

Sein Prahlen dürfte ihm aber schnell vergangene sein, als dann die Polizei vor ihm stand und ihn mit der Tat konfrontierte. Die ersten Worte, die der junge Einbrecher laut Polizei wiederfand, waren für sein Geständnis.

Eltern, Schule und das Jugendamt wurden informiert, strafrechtlich kann dem Elfjährigen aber nach Angaben der Polizei noch nichts passieren, er ist strafunmündig. (AZ)

