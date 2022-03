In einem Betrieb in Andechs tritt Gefahrenstoff aus

In einem Betrieb in Andechs tritt ein Gefahrenstoff aus einem Behälter aus. Vor Ort sind zahlreiche Rettungskräfte.

Wie die Polizei in einer Erstmeldung mitteilt, ist am Freitag gegen 9.30 Uhr auf dem Gelände eines milchverarbeitenden Betriebes an der Biomilchstraße in Andechs ein Gefahrstoff aus einem Behältnis ausgetreten. Die Ursache ist noch nicht bekannt

Feuerwehr und Rettungsdienst sind laut Polizei mit starken Einsatzkräften vor Ort, die anwesenden Mitarbeiter werden medizinisch betreut. Hinweise auf tatsächlich verletzte Personen liegen derzeit nicht vor. (lt)

