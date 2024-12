Transporter prallt bei Andechs gegen einen Baum, der Fahrer wird schwer verletzt

Am Dienstag, 17. Dezember, gegen 23.30 Uhr geriet ein 39-jähriger Andechser zwischen Frieding und Rothenfeld nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Wie die Polizei Herrsching mitteilt, wurde der Fahrer dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Feuerwehrkräften befreit werden. Weil der Mann schwere Verletzungen erlitt, wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.

Ob der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, ist bisher nicht geklärt

Die genaue Unfallursache ist nach Polizeiangaben bislang nicht bekannt. Ob beim Fahrer eine Alkoholbeeinflussung vorgelegen hat, sei Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen, heißt es im Polizeibericht.

Der Sachschaden am Transporter der Marke Renault beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Der Schaden am Baum beträgt geschätzt 300 Euro. An der Unfallstelle eingesetzt waren die Feuerwehren aus Frieding, Herrsching und Perchting. (AZ)