Maro-Genosenschaft gerettet: Gläubiger stimmen Insolvenzplan zu

Die Gläubiger der insolventen Maro-Genossenschaft haben einstimmig dem Insolvenzplan zugestimmt. Das berichtet der zuständige Insolvenzverwalter Ivo-Meinert Willrodt von der Pluta Rechtsanwalt GmbH. Der Sanierungsexperte sagte dazu: „Der Insolvenzplan, der durch die Unterstützung zahlreicher Beteiligter entstanden ist, legt den Grundstein für die Maro 2.0. Sie ist solide finanziert mit den Mieteinnahmen und kann positiv in die Zukunft blicken. Alle bewohnten Anlagen bleiben im Bestand erhalten, und die Bewohner können auch künftig in ihren Wohnungen leben. Mit der Annahme des Insolvenzplans durch die Gläubigerversammlung kann die Maro-Genossenschaft nach erfolgter Verfahrensaufhebung wieder eigenverantwortlich agieren. Rechtsanwältin Marlene Scheinert erklärte die nächsten Schritte: „Wir bearbeiten das Insolvenzverfahren nun planmäßig weiter, bevor es voraussichtlich im Frühsommer 2025 aufgehoben werden kann. Die erste Ausschüttung an die Gläubiger wird in den kommenden Wochen erfolgen.“ Die Insolvenzquote wird voraussichtlich rund 50 Prozent betragen und damit überdurchschnittlich hoch für die Gläubiger ausfallen.

Der frühere Pfarrhof in Windach ist auch eine Anlage der Maro-Genossenschaft

Maro-Vorständin Inge Schmidt-Winkler hielt fest, dass die Maro-Genossenschaft saniert und für die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt sei. Sie könne sicheren Wohnraum zu einem langfristig bezahlbaren Mietniveau bieten - unter anderem im früheren Pfarrhof von Windach.

Zugleich, so hatte es im Februar geheißen, könne auch die Fertigstellung der Wohnprojekte in Andechs, Wielenbach, Wolfratshausen und Landsham wie geplant umgesetzt werden. (AZ)