Angreifer in den Dießener Seeanlagen wird in eine Klinik eingewiesen

Am Dienstagnachmittag ist ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis Freising in den Dießener Seeanlagen mit einem Passanten in Streit geraten und hat diesen beleidigt. Weiter versuchte der Angreifer, den Passanten zu ohrfeigen und zu bespucken, berichtet die Dießener Polizei. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Auch beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der 38-Jährige weiter aggressiv, trat nach den Polizeibeamten, bespuckte und beleidigte diese. Ein Beamter wurde durch einen Tritt gegen das Schienbein leicht verletzt, blieb aber weiterhin dienstfähig. Der Angreifer befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde in der Folge in eine Fachklinik eingewiesen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Beleidigung, Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ermittelt. (AZ)

