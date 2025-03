Seit ihrer Kindheit gibt die Seebühne Utting den Takt in der Familie vor

Der Verein Seebühne Utting hat einen neuen Vorstand: Anna Münzer (39) tritt in die Fußstapfen ihres Vaters Florian Münzer, der den Verein rund 30 Jahre führte und im vergangenen Sommer seinen Rücktritt ankündigte. Zweiter Vorstand bleibt Gerhard Deininger. Anna Münzer will die Seebühne in die nächste Spielzeit führen. Mit deren Planung wurde bereits im Herbst 2024 begonnen, das Stück „Was ihr wollt“ von William Shakespeare wurde ausgewählt und als Regisseurin Christine Koch ins Boot geholt. Das Werk handelt von der unglücklichen Liebe des Herzog Orsino zur Gräfin Olivia und dem Schicksal des durch einen Schiffbruch getrennten Zwillingspaares Viola und Sebastian. Shakespeare hat es um das Jahr 1601 verfasst.

Mit Florian Münzers Expertise und Unterstützung darf die Seebühne weiterhin rechnen, freut sich seine Tochter. Diese hat bereits viel von ihm gelernt. Für sie schließt sich ein Kreis, denn bereits in ihrer Kindheit gab die Seebühne den Takt in der Familie vor. Mit zehn Jahren sah sie die erste Vorstellung, später war sie Souffleuse und Regieassistentin. 2022 stieg sie als Abendspielleiterin ein und konnte so die Arbeit ihres Vaters gut mitverfolgen. Einmal stand sie sogar auf der Bühne: Als 2023 beim Stück „Robin Hood“ kurz vor der Premiere eine Schauspielerin ausfiel, übernahm sie ihre Rolle der aufmüpfigen und zickigen „Vampira“ bei einigen Vorstellungen.

Anna Münzer will Kunstschaffenden den Rücken frei halten

Auch beruflich hat Anna Münzer mit Kultur und Theater zu tun. Während ihres Studiums der Betriebswirtschaft arbeitete sie als Souffleuse im Volkstheater München; inzwischen ist sie dort in der Verwaltung tätig. 2008 wechselte sie zu Kampnagel Internationale Kulturfabrik in Hamburg. Die ehemalige Maschinenfabrik wird seit 1982 als Veranstaltungsort für zeitgenössische darstellende Kunst genutzt, dort finden zudem Festivals und internationale Gastspiele statt. Münzer kümmerte sich um die Fördermittelbeschaffung und warb Spenden ein. Was die Künstler und Künstlerinnen oft graust – Bürokratie, Gesetze und Zahlen – dafür hat Münzer das Handwerkszeug und verwendet es für die Kunst. „Ich will den Kunstschaffenden den Rücken freihalten, damit sie die notwendige Zeit haben, sich mit ihrer Kunst auseinanderzusetzen“, sagt Anna Münzer. Wie das funktioniert, hat sie über Jahrzehnte kennengelernt. „Das braucht viel Energie. Andererseits besteht bei den Künstlern aber viel Unsicherheit über Finanzierung, insbesondere in der freien Szene“, weiß Münzer.

Icon Vergrößern Für die Seebühne Utting beginnt eine neue Ära. Anna Münzer übernimmt die Leitung von ihrem Vater Florian Münzer. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild) Icon Schließen Schließen Für die Seebühne Utting beginnt eine neue Ära. Anna Münzer übernimmt die Leitung von ihrem Vater Florian Münzer. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

2019 zog sie zurück in ihre Heimat Holzhausen am Ammersee. Dort lebt sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern. Ihr umfangreiches Wissen über Kulturförderung will sie nun bei der Seebühne einbringen und diese auf solide Beine stellen. Dass sie nun in schwierigen Zeiten das Ruder ergreift, ist ihr bewusst. Die Klage eines Anwohners gegen Veranstaltungen im Summerpark sitzt der Seebühne im Nacken. Das Urteil, das am 8. April vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München zum Summermarkt gesprochen werden wird, könnte auch wegweisend für die Seebühne sein. Rückhalt erfährt sie durch die Gemeinde Utting. „Wir sind in einem guten Austausch. Ich fühle mich gut aufgestellt und gut beraten“, sagt Anna Münzer.

2025 reduziert die Seebühne Utting ihre Spieltage von 20 auf 16

Der kürzlich im Gemeinderat positiv beschiedene Antrag auf Genehmigung der Seebühne wurde mit juristischer Beratung erstellt, um ihn rechtssicher zu machen. Die Zugeständnisse, die die Seebühne machen musste, um der Freizeitlärmrichtlinie gerecht zu werden, sind allerdings einschneidend: Viele Wochenendtage müssen spielfrei sein. „Dabei sind das unsere umsatzstärksten Tage“, bedauert Anna Münzer. Zudem wurden die Spieltage von 20 auf 16 verringert. „Das ist im Hinblick auf die finanzielle Situation der Seebühne bitter“, so Münzer, die das Theaterbudget bereits beurteilt und festgestellt hat, dass keine Einsparungen möglich sind. „Damit ist klar, dass wir keine tantiemenpflichtigen Stücke spielen können.“

Da die Seebühne zudem viele Bedingungen von Fördermittelrichtlinien nicht erfüllt, wird die Finanzierung zur Herausforderung – die Anna Münzer jedoch gerne annimmt: „Wir finden einen Weg. Die Seebühne geht nicht unter.“ Die Ticketpreise zu erhöhen sei der allerletzte Weg, der eingeschlagen werden soll, denn die Aufführungen sollen für alle erlebbar sein. Anna Münzer wünscht sich, dass Theaterfreunde bereits frühzeitig ihr Ticket buchen und die Spieltermine unter der Woche gut annehmen. Das bedeute für die Seebühne eine bessere Planbarkeit. Die 16 Aufführungen finden im Zeitraum vom 18. Juli bis 9. August statt.